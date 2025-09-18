¿Era su pareja? Identifican a la persona sin vida que se encontraba en el coche del artista D4vd

Los Ángeles, California-. Tras el descubrimiento de restos humanos descuartizados en un estado alto de descomposición en la cajuela de un Tesla que se encontraba en Hollywood Tow y su posterior asociamiento al artista neoyorquino D4vd, se ha identificado a la persona.

El Departamento de Policías de Los Ángeles (LAPD) logró identificar a Celeste Rivas Hernández, una chica de 15 años que llevaba más de un año desaparecida, posteriormente, varios internautas comenzaron a revelar aterradores detalles.

Celeste Rivas y D4vd, ¿Una relación enfermiza?

Tras la identificación de la joven fallecida se realizó una corta entrevista con la madre de la joven quien afirmó que su hija tenía un novio llamado David, lo que llevó a internautas a realizar sus propias investigaciones.

Poco a poco empezaron a surgir imágenes que vinculan al artista con la joven de 15 años, desde mensajes por la aplicación Discord hasta fragmentos de los directos en vivo realizados por el artista donde se le podía ver de fondo.

Estos descubrimientos han generado preocupación y disgusto pues relatan las supuestas interacciones del artista con la joven hasta 3 años atrás, cuando Celeste Rivas tenía 12 años.

Un tweet del artista ha vuelto a salir a la luz, pues tras el lanzamiento de su canción “Romantic Homicide” el 7 de septiembre del 2022 el artista realizó un tweet un mes después donde decía,

“Cuando estaba escribiendo esto, recibí una noti [notificación] tuya, mientras hablabas de querer estar con tu mamá y tu hermana de nuevo, “Llévame a donde pertenezco” pero nuestras circunstancias no nos permiten estar en nuestras situaciones ideales, debemos seguir adelante”

De igual forma saltó al ojo el tatuaje que el artista tiene en su índice desde septiembre de 2024, idéntico al de Celeste Rivas, esto causó el interés de “leakers”, personas que buscan sacar a la luz cosas ocultas.

Los “leakers” indagaron en el servicio de guardado en la nube iCloud del artista y de la chica, donde se pudieron encontrar fotos de ambos juntos, confirmando una posible relación amorosa.

También encontraron la letra de una canción sin salir llamada “Celeste”, lo que ha complicado aún más la perspectiva del público y de las fans del artista.

El artista de 20 años cuyo nombre real es David Anthony Burke sigue afirmando el estar trabajando con el LAPD, sin embargo, aún no ha realizado comunicados públicos al respecto.

Tras la identificación de la chica, el artista ha cancelado conciertos que formaban parte de su Withered Tour, cancelando de forma abrupta el concierto en Seattle que estaba planeado para el pasado miércoles 17 de septiembre pocas horas antes de empezar.