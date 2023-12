Revisan avances del Centro Comunitario de la colonia Caribe Bajo de Los Cabos

En representación del presidente municipal Oscar Leggs Castro, el director de Obras Públicas en Los Cabos, Ramón Adrián Marín Cota, en compañía de integrantes de The Tom Ramsey Foundation y el actor Carlos Ponce, llevaron a cabo un recorrido para verificar los avances del Centro Comunitario de la colonia Caribe Bajo, que tiene como finalidad beneficiar a cientos de familias ofreciéndoles un espacio multifuncional y educacional.

El nuevo Centro Comunitario está creado y patrocinado por The Tom Ramsey Foundation a través del programa One Love, One World, One Community, y cabe destacar que la institución tiene como finalidad construir puentes entre personas, empresas y organizaciones buscando trabajar en colaboración para así poder llevar y realizar diferentes proyectos en beneficio de la comunidad que más lo requiera.

Por su parte, la XIV Administración Municipal ha brindado todas las facilidades para poder llevar a cabo este proyecto, en el cual se está trabajando con las áreas de Obras Públicas y Asentamientos Humanos para que las instalaciones se encuentren en las mejores condiciones para su uso; el Gobierno de Los Cabos convoca la participación de la ciudadanía y ofrece oportunidades para mejorar el bienestar de habitantes en asentamientos de atención prioritaria.

Para finalizar, se resalta que se espera realizar la apertura del Centro Comunitario a partir del mes de marzo del 2024 y además dicho proyecto tiene la intención de servir como un refugio temporal en periodo de huracanes.

