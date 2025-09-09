Avanza programa ‘Reconstruyendo La Paz’: Milena Quiroga detalla acciones tras huracán Lorena

Coordinación interinstitucional para reconstruir La Paz

Durante una conferencia, Milena Quiroga Romero, presidenta municipal de La Paz, presentó los avances del programa “Reconstruyendo La Paz”, diseñado para atender los daños ocasionados por las lluvias del 31 de agosto y por el huracán “Lorena”.

La alcaldesa destacó la colaboración de dependencias municipales como Servicios Públicos, OOMSAPAS, Protección Civil y DIF, así como el apoyo de la Sedena, Marina, Guardia Nacional, Conagua, SEPUIMM y la Junta Estatal de Caminos. También reconoció la aportación del sector empresarial, que ha sumado maquinaria y equipo para acelerar las labores.

Avances en vialidades y limpieza de cauces

Quiroga informó que se han rehabilitado más de 32 kilómetros de caminos de terracería, con un 73% de avance, y que continúan los trabajos en 12 kilómetros restantes. En cuanto al bacheo, siete brigadas atienden colonias como Camino Real, Tabachines, Santa Fe, Indeco, Abasolo, Colosio y Forjadores, con un avance del 40%.

Además, se realizó la limpieza y desazolve de canales pluviales en colonias como Paraíso del Sol, Rinconadas de las Californias, Álamos y San Rafael. En Miramar, Valle Dorado y Brisas de las Olas se rectificó el cauce del arroyo, evitando inundaciones.

En Constituyentes, autoridades trabajan junto con SEPUIMM y Conagua en un proyecto para construir un nuevo canal que resuelva los constantes encharcamientos. Asimismo, en Chametla se mantienen labores de desazolve y ampliación de cauce tras los escurrimientos de la Sierra de San Pedro.

Participación del sector privado y beneficios colaterales

La alcaldesa resaltó que actualmente operan 60 unidades de maquinaria pesada, entre motoconformadoras, retroexcavadoras, pipas y camiones, provenientes tanto de instituciones públicas como del sector privado.

De igual manera, subrayó que las lluvias también han generado beneficios hídricos, como en el caso de Los Dolores, donde un pozo que registraba un litro por segundo ahora produce tres litros, mejorando el abastecimiento de agua en la comunidad.

“Estamos reconstruyendo nuestro municipio”

Finalmente, Milena Quiroga afirmó que, a pesar de las afectaciones, las precipitaciones también han sido positivas para gran parte del municipio.

“En La Paz sí se generaron afectaciones en los caminos de terracería, y estamos bacheando y limpiando, pero en la mayoría del municipio las lluvias han sido muy benéficas… estamos tratando de volver a la normalidad y reconstruyendo nuestro municipio de La Paz”, concluyó.

