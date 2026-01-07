Milena Quiroga informa avances en obras de vialidades y parques para La Paz en 2026

La presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, informó sobre los avances más recientes en la transformación de vialidades y parques públicos.

Se destacaron obras concluidas, proyectos en proceso y nuevas intervenciones que buscan mejorar la movilidad, el entorno urbano y la seguridad en distintos puntos de la ciudad al inicio de 2026.

Avances en pavimentación y rehabilitación urbana en La Paz

Durante una conferencia de prensa, Milena Quiroga presentó un balance de las obras de infraestructura realizadas en coordinación con el Gobierno del Estado y el Fondo de Obras de Infraestructura Social (FOIS), enfocadas en la rehabilitación de vialidades estratégicas.

Entre los trabajos concluidos destacan la reconstrucción con carpeta asfáltica de la calle Arboledas, en el tramo de Bahía de Coronado a Abedul, así como Tenochtitlán, desde Gómez Farías hasta Aquiles Serdán.

Estas acciones forman parte del plan municipal para mejorar la conectividad y reducir el rezago en calles con alto tránsito vehicular.

Actualmente, las autoridades reportan avances del 65% en la pavimentación de Francisco J. Mújica, entre Antonio Díaz Soto y Benito Beltrán; 40% en el bulevar Villas del Encanto, de J. Mújica a Villa del Encino; y 10% en Valentín Gómez Farías, de 5 de Mayo a Legaspy.

Parques públicos y seguridad, ejes de la transformación social En materia de espacios públicos, la alcaldesa destacó la conclusión de los parques Pera y Cactus, en la colonia Indeco, donde se construyeron andadores, juegos infantiles, bancas e iluminación, fortaleciendo la convivencia comunitaria. Asimismo, se informó que el multideportivo de Vista Hermosa y el parque Impulso Villas de Guadalupe registran un avance del 60%, mientras que el parque Impulso La Pitahaya alcanza el 45% y la cancha pública de la colonia Miramar presenta un 20% de progreso. De igual forma, el Ayuntamiento anunció el inicio próximo de la construcción del parque público en Colina de la Cruz, así como la rehabilitación de los parques Rinconada Las Californias, Invi Mezquitito y Lázaro Cárdenas, en la colonia Guelatao. Quiroga Romero subrayó que entre 2021 y 2024 se construyeron y rehabilitaron 29 parques públicos, mientras que de 2024 a la fecha se han intervenido 19 espacios más, consolidando una política de recuperación del espacio urbano. En el rubro de seguridad, se dio a conocer la incorporación de 41 nuevos elementos a la Policía Municipal. LEE MÁS: Temporada de ballena gris iniciará a finales de enero en Puerto Chale y prevé importante derrama económica Además, como parte del operativo Guadalupe–Reyes, se registraron seis personas detenidas por uso y venta de pirotecnia, así como 325 siniestros viales durante diciembre. Finalmente, la alcaldesa reiteró el llamado a la ciudadanía a conducir con responsabilidad, especialmente evitando el consumo de alcohol, como parte de la estrategia para construir una ciudad más segura y ordenada. Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO