Autoridades verifican avances de pavimentación en calles Unión y 5 de Mayo de Miraflores

Las autoridades municipales revisaron los avances del proyecto de pavimentación en Miraflores, específicamente en las calles Unión y 5 de Mayo. La reunión se realizó el viernes 7 de noviembre, encabezada por la delegada municipal María Aremy García García, junto con el director general de Desarrollo Social, Carlos Castro Ceseña, y personal de Supervisión Técnica de Obras, Contraloría General y Participación Social.

Durante el encuentro también participó la secretaria general Nazareth Verdugo de la Peña, así como coordinadores y vecinos beneficiarios. Ahí se evaluaron los avances generales de la pavimentación en Miraflores y la logística de los Servicios Públicos involucrados.

Además, se llevó a cabo una revisión técnica sobre el paso de corrientes pluviales en la zona. Vecinos expresaron inquietudes sobre posibles afectaciones en temporada de lluvias, generando un diálogo abierto con las autoridades.

Lee más: Copa Pazífica Los Cabos 2025 fomenta valores y prevención de la violencia en juventudes

Los representantes municipales reiteraron su compromiso de entregar una obra segura, funcional y con beneficios directos para la comunidad. Acordaron acciones preventivas para proteger el flujo natural del agua y garantizar la durabilidad del pavimento dentro del proyecto de pavimentación en Miraflores.

Después de la mesa de trabajo se efectuó un recorrido por el área donde se realizarán las labores de acondicionamiento del paso natural del agua. Las autoridades y vecinos evaluaron las condiciones del terreno y definieron estrategias conjuntas para mejorar el drenaje pluvial.

El Gobierno Municipal reafirmó que continuará impulsando obras que fortalezcan la infraestructura de Miraflores y eleven la calidad de vida de sus habitantes.