Reportan avances en la construcción de la Planta Desaladora II en Los Cabos

El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos (OOMSAPASLC) informó sobre los avances en la construcción de la Planta Desaladora II, un proyecto estratégico que fortalecerá el suministro de agua potable en Los Cabos.

En la planta se realizaron colados en la plantilla de remineralización, la canaleta y las bases, elementos clave para el proceso de potabilización del agua de mar.

En el tanque de entrega se ejecutó el colado del encofrado de tubería y se avanzó en el armado de varillas, lo que dará mayor resistencia a la estructura para la distribución del recurso.

En la línea de conducción se trabaja en arquetas y encofrados, además de realizar pruebas hidrostáticas a un tramo de 730 metros de tubería PEAD, con el fin de garantizar su seguridad y correcto funcionamiento.

Por último, en la estación de bombeo se instaló la primera etapa de losas alveolares y se prepara el terreno para los siguientes colados.

Con estos trabajos, OOMSAPAS Los Cabos reafirma su compromiso con la infraestructura hidráulica, asegurando que la Planta Desaladora II será una solución de gran impacto para mejorar la calidad de vida de las familias cabeñas.

