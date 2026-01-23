Alistan el 6º Informe del Sistema Estatal Anticorrupción: ¿Qué se ha hecho en BCS?

Baja California Sur se prepara para conocer los resultados de la lucha contra la corrupción en el último año. Autoridades del Poder Judicial y representantes ciudadanos adelantaron los avances que integrarán el 6º Informe Anual del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). El objetivo es claro: demostrar con datos que la transparencia no es solo una palabra, sino una obligación institucional.

La magistrada Claudia Jeanette Cota Peña, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, reconoció que existe una percepción social de que “no se hace nada”. Sin embargo, aseguró que el Poder Judicial ha implementado estrategias internas de vigilancia y disciplina muy estrictas. “Rendir el informe a la sociedad es nuestro deber para mostrar resultados”, señaló la magistrada, destacando que el control de los servidores públicos es constante.

Por su parte, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) destacó que este informe no es solo para los políticos, sino para la gente. Sergio Villarreal Nogales, integrante del comité, mencionó que han emitido recomendaciones a las dependencias que no entregaron sus cuentas a tiempo. Además, se han creado observatorios ciudadanos para vigilar de cerca la obra pública y evitar que el dinero termine en los bolsillos equivocados.

Inteligencia digital y relevo en la presidencia

El sistema anticorrupción en el estado funciona como un equipo donde participan la Auditoría Superior, la Contraloría, la Fiscalía Especializada y el Tribunal de Justicia Administrativa. Servando Espinoza, secretario técnico del sistema, explicó que ahora apuestan por la “inteligencia anticorrupción”. Esto significa usar plataformas digitales para analizar información pública y detectar irregularidades antes de que ocurran.

Este informe también marca un ciclo importante en la dirección del comité ciudadano. La presidenta saliente, Virginia Eunice Rivera Calderón, será la encargada de entregar el documento oficial. Tras su salida, el maestro Alejandro Cardoza Velasco asumirá la presidencia del Comité de Participación Ciudadana, heredando el reto de fortalecer la confianza de los sudcalifornianos en sus instituciones.

Con esta presentación, el Sistema Estatal Anticorrupción busca reafirmar que la vigilancia sigue activa. El reto para el 2026 será lograr que las sanciones sean más visibles y que la ciudadanía se involucre más en los procesos de denuncia. La transparencia, concluyeron las autoridades, es el único camino para fortalecer la democracia en Baja California Sur.

