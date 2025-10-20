Avanza 46% la construcción del paso a desnivel en glorieta Fonatur de San José del Cabo

La construcción del paso a desnivel en la glorieta Fonatur de San José del Cabo registra un avance del 46%, lo que representa un progreso 13% por encima del cronograma oficial, informó la Dirección General de Desarrollo Urbano de Los Cabos.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Roberto Flores Rivera, este resultado refleja el desempeño eficiente de la empresa constructora, pese al alto flujo vehicular que transita diariamente por la zona.

“El avance actual es del 46%, cuando lo programado era 33%. Estamos 13 puntos por encima de lo previsto. Es sorprendente, considerando que por la zona siguen transitando más de 62 mil vehículos cada día. Este ritmo se ha logrado gracias al uso de rutas alternas, como la vía habilitada en la parte posterior de Chedraui, que ha ayudado a reducir la carga vehicular”, señaló Flores Rivera.

La obra, considerada una de las más importantes en materia de infraestructura vial en el municipio, tiene una inversión aproximada de 480 millones de pesos y se estima que estará concluida en un plazo de 14 meses.

La glorieta Fonatur, ubicada en una de las principales vías de comunicación de San José del Cabo, ha sido históricamente un punto crítico de congestión. Con la construcción de este paso a desnivel, se busca mejorar la movilidad urbana y reducir los tiempos de traslado tanto para residentes como para turistas.

Además del avance físico de la obra, autoridades municipales destacaron la importancia de la planeación logística y la coordinación con otras dependencias para mantener el tránsito fluido durante la construcción.