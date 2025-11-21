Avanza al 60% construcción de la Unidad Deportiva de Caduaño

Supervisión de la obra en Caduaño

El XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través del director general de Desarrollo Social, Carlos Castro Ceseña, informó avances significativos en la construcción de la Unidad Deportiva de Caduaño. El proyecto forma parte de las acciones impulsadas mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

Como parte de una gira de supervisión, Castro recorrió la obra acompañado por el director municipal de Inversiones y Programas Federales y Estatales, Tadeo Ramírez García; la subdelegada de Caduaño, Lisset Marrón; y representantes del Comité de Obras de la comunidad.

Avance del 60% y fecha de inauguración

Durante la visita se informó que el proyecto registra un avance del 60%. Se prevé que la nueva unidad deportiva pueda inaugurarse en diciembre o, en su caso, durante los primeros días de enero.

El espacio contará con áreas adecuadas para el desarrollo de actividades físicas, recreativas y de convivencia familiar, beneficiando directamente a la población rural de la zona.

Obras paralelas en la comunidad

Además, se destacó que avanzan otras obras y apoyos sociales en Caduaño y comunidades vecinas:

Construcción de cuartos dormitorios con baño incluyente.

Apoyos de techo.

Entrega de tanques de geomembrana de 30 mil litros para uso agrícola.

Participación ciudadana y propuesta de nombre

El Comité de Obras participó activamente en la supervisión, fortaleciendo la vigilancia ciudadana y garantizando que cada proyecto responda a las necesidades de la comunidad.

Durante la jornada se atendieron planteamientos de habitantes, como la propuesta de nombrar a este nuevo espacio recreativo “La Bombonera de Caduaño”.

Compromiso del Ayuntamiento

El XV Ayuntamiento de Los Cabos reafirma su compromiso de mejorar la infraestructura y calidad de vida en las zonas rurales. En consecuencia, impulsa obras que fomentan el deporte, el bienestar social y la construcción de espacios públicos dignos para todas las familias.