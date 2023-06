‘’En Los Cabos avanzamos en el tema de la tenencia de la tierra’’: alcalde Oscar Leggs Castro

El presidente municipal, Oscar Leggs Castro, reiteró el compromiso de dar solución al tema de vivienda y ofertar lugares que garanticen seguridad a las familias dentro del marco legal, para ello se restablecerán mesas de trabajo donde se atenderán las solicitudes y se dará respuesta a dichos temas; lo anterior en el marco de la vigésima Audiencia Pública realizada en la colonia Esperanza en Cabo San Lucas.

‘’El tema que tenemos aquí con la tenencia de tierra ya lo estamos avanzando, vamos a establecer una mesa de trabajo y de esta forma dar respuesta a la gente para que puedan construir un patrimonio para sus hijos; es muy importante estar dentro del marco legal; la gente tiene muchos años luchando, habían sido olvidados por los Gobiernos anteriores, pero no estamos aquí para decir lo que no se hizo, venimos a encontrar soluciones, no vamos a parar hasta resolver el problema que se tiene aquí en cuestiones de la tierra, reiterar que estamos en la mejor disposición ya se está estableciendo el diálogo’’, externó el presidente municipal Oscar Leggs Castro.

El munícipe cabeño externó que se trabaja con el Ejido para regularizar lo que por años ha estado detenido: ‘’son terrenos que tienen dueño, por lo que de una u otra manera vamos a adquirirlos por parte del Ayuntamiento para titulárselos y que puedan tener certidumbre de donde viven, hablo de la colonia Real Unidad, Caribe Bajo, de toda esa zona, hasta ahorita “irregular”; no nos estamos durmiendo como Gobierno, pero tampoco podemos pasar por encima de la ley de los tiempos jurídicos’’, destacó el presidente de Los Cabos Oscar Leggs Castro.

Para finalizar, el alcalde puntualizó el compromiso con la ciudadanía, siempre en el marco de la legalidad:

‘’Tenemos que hacer cumplir la ley, esta no es para negociarse; lo digo en relación con unos temas que se dieron la semana pasada, con algunas personas que pretendían poner un tianguis en una zona que pone en riesgo su vida cuando hay emergencias, cuando hay lluvias, pues no podíamos permitirlo, ya que los tres niveles de Gobierno coincidimos en que en esa zona no se podían instalar, pero no es nada más quitarlos, tenemos que buscar un espacio y ya lo tenemos; vamos a establecer el diálogo para en próximos días decirles donde se van a poner para trabajar sin riesgo a su patrimonio’’, concluyó.