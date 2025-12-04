Avanza obra clave para mejorar la gestión de residuos en La Paz con progresos en el Centro de Transferencia

La consolidación del Centro de Transferencia de Residuos Sólidos en La Paz avanza con paso firme, posicionándose como una de las obras prioritarias para fortalecer la infraestructura ambiental del municipio.

De acuerdo con autoridades locales, los trabajos generales ya registran un progreso del 40%, lo que permitirá mejorar la logística de recolección y reducir traslados innecesarios hacia el relleno sanitario.

Durante una supervisión de obra, la alcaldesa Milena Quiroga Romero constató que el proyecto ha completado etapas esenciales como el despalme y nivelación del terreno, así como la construcción y habilitación de muros de contención.

Además, ya se iniciaron los trabajos de relleno, indispensables para el diseño operativo de la futura planta.

Como parte de las obras complementarias, avanza también la pavimentación del acceso principal al Centro de Transferencia, que actualmente alcanza un 35% de progreso.

Esta intervención incluye la impregnación de 430 metros lineales y la próxima instalación de carpeta asfáltica desde la Planta de Tratamiento hasta el segundo punto de acceso, con el fin de garantizar un tránsito seguro para las unidades que operarán en la zona.

El Centro de Transferencia de Residuos Sólidos en La Paz será decisivo para mejorar la eficiencia del servicio público: permitirá reorganizar rutas, disminuir tiempos de traslado y optimizar la separación y manejo de desechos, contribuyendo a una operación más sostenible y moderna del sistema de recolección.