Avanza construcción del CRIT en Los Cabos; podría inaugurarse este año

La construcción del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) en Los Cabos muestra avances importantes y, de acuerdo con autoridades municipales, podría inaugurarse en los próximos meses.

Fernando Altamirano, director del Instituto Municipal para el Desarrollo de Personas con Discapacidad (IMDIS), explicó que actualmente se trabaja en la siguiente etapa de obra, luego de que se resolvieron los contratiempos iniciales relacionados con permisos federales.

“Hubo ahí un pequeño retraso por los permisos de CONAGUA, porque los terrenos en un inicio no cumplían con ciertos requisitos que pedían las autoridades, sin embargo, ya hay un nuevo predio, ya se está construyendo, ya hay avance en la construcción de este nuevo CRIT, por lo que esperemos que en los siguientes meses se pueda inaugurar, no me siento facultado para decir cuándo sería la inauguración, pero lo que sí sé porque he visitado la zona es que la construcción está avanzando (…) la última vez que yo visité el sitio ya toda la cimentación ya está construida y ya están iniciando la siguiente etapa constructiva”, expresó Fernando Altamirano, director de IMDIS Los Cabos.