Avanza coordinación por obras en glorieta Fonatur; prometen mejoras en señalética y vialidad

Durante la última sesión de la Mesa de Movilidad con la participación de autoridades federales, municipales y representantes de la obra del paso a desnivel en la glorieta Fonatur. Durante el encuentro se acordaron medidas urgentes para mejorar la circulación y prevenir incidentes durante el desarrollo de este proyecto federal.

Uno de los principales acuerdos fue reforzar la señalización e iluminación, especialmente en horarios nocturnos, así como habilitar un paso peatonal seguro. Esto, tras reportarse diversos percances debido a la falta de señalamientos y visibilidad en la zona.

“Me comprometo a que todo el señalamiento de los propios trabajadores, verificar la iluminación de los trafitambos como se quedó en la semana anterior, así como el equipo con el que cuenta cada trabajador. De la misma manera, reiterarle a la empresa, al área de seguridad de que vamos a tomar medidas para que la gente no cruce donde se le antoja, en el tránsito peatonal, vamos a diseñar un paso peatonal, ya que definitivamente por la zona de obras no se puede pasar (…) vamos a prohibir el paso por la zona de la obra porque por la misma excavación un resbalón o una caída no tiene caso, lo tomamos lo asumimos y me comprometo que en el transcurso de la siguiente semana se van a ver los cambios”, expresó Ricardo García, subdirector de obras de la SICT.