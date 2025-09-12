Avanza construcción del CRIT Los Cabos; entrega programada en octubre

El presidente municipal, Christian Agúndez Gómez, sostuvo una reunión con directivos del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) en Baja California Sur. Se presentaron los avances del proyecto y se reafirmaron los compromisos del XV Ayuntamiento con la inclusión y la salud de las personas con discapacidad.

Durante la visita, se realizó un recorrido por el área donde se desarrollan los trabajos de edificación.

El jefe de Gabinete, Guillermo Sánchez Flores, informó que la entrega de obra será el 11 de octubre, mientras que la inauguración está prevista para el 25 de noviembre. La primera fase atenderá a 300 niñas y niños con discapacidad.

Lee más: Autoridades supervisan obras de electrificación en La Ballena

Sánchez Flores destacó el interés del alcalde en facilitar los procesos, supervisar avances y garantizar el bienestar de las personas con discapacidad.

Baja California Sur será el tercer estado del país con dos CRIT, lo que permitirá a las familias acceder a servicios especializados sin viajar largas distancias, promoviendo un municipio más inclusivo.

El alcalde estuvo acompañado por la síndica municipal Nélida Alfaro Rosas y la directora del CRIT en BCS, María Elena Lerma Colomo.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento