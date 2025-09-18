Avanza la obra que convertirá el arroyo de Constituyentes en el mayor parque lineal de Cabo San Lucas

El Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social (FOIS) Los Cabos inició la segunda etapa del Parque Integral Constituyentes, uno de los proyectos urbanos más ambiciosos de Cabo San Lucas. La obra contempla la intervención del cauce del arroyo de la avenida Constituyentes para convertirlo en el mayor parque lineal de la ciudad.

🛠️ Obras incluyen recubrimiento de taludes y accesos peatonales

Esta etapa comprende 650 metros de obras, desde el puente ubicado junto a la plaza Golden hasta la avenida Leona Vicario. Se están construyendo rampas, escaleras, gradas y una rampa de servicio, con el objetivo de habilitar el área como un espacio recreativo y de movilidad segura para la ciudadanía.

“Esta etapa incluye el recubrimiento de taludes, construcción de escaleras, gradas y rampas, además de una rampa de servicio para vehículos como bobcats. La idea es que el arroyo se convierta en un parque lineal ideal para bicicletas, patines, paseos con mascotas o actividades familiares”, explicó Ana Elena Canales Ochoa, directora del FOIS Los Cabos.

🧱 Obras hidráulicas cuentan con permiso de Conagua

Para realizar estos trabajos en el cauce del arroyo, el FOIS obtuvo previamente la autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un requisito fundamental para garantizar que las nuevas estructuras no afecten el flujo natural durante la temporada de lluvias y reduzcan riesgos de inundación.

“El recubrimiento se hace con concreto reforzado con varillas armadas y zapatas. El permiso de Conagua tardó en obtenerse, pero finalmente nos permitió avanzar y aplicar los recursos disponibles”, agregó Canales Ochoa.

🛣️ El proyecto busca llegar hasta las canchas del Yenekamu

El Parque Integral Constituyentes forma parte de un plan a largo plazo. En futuras etapas, se proyecta extender el parque lineal hasta las canchas del Yenekamu, aunque para ello Conagua deberá recuperar terrenos actualmente concesionados a particulares, paso necesario antes de elaborar el proyecto ejecutivo final.

