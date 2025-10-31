Avanza 50% la construcción del paso a desnivel en Fonatur; reforzarán medidas de movilidad

La construcción del paso a desnivel en la glorieta de Fonatur registra un avance del 50.76%, de acuerdo con lo informado durante la Mesa de Movilidad celebrada este jueves 30 de octubre en las instalaciones del Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos (INDEM).

El director general de Desarrollo Urbano, Roberto Flores Rivera, quien asistió en representación del alcalde Christian Agúndez Gómez, destacó que los trabajos mantienen un progreso mayor al programado, y reiteró el compromiso del gobierno municipal por fortalecer la coordinación con los tres órdenes de Gobierno, la iniciativa privada y los colegios profesionales.

“Uno de los temas puntuales que hemos estado trabajando con la SICT y la empresa constructora es precisamente que el destino no colapse. A casi seis meses de iniciada la obra, los avances son muy importantes, pero sobre todo, la gestión de movilidad ha sido puntual gracias a la participación de todas y todos los integrantes de la Mesa de Movilidad”, expresó Flores Rivera, subrayando la instrucción del alcalde de priorizar la seguridad de quienes transitan por la zona.

Por su parte, Ricardo García, subdirector de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que entre los acuerdos alcanzados destacan:

Habilitar accesos peatonales provisionales en las zonas de obra.

Realizar bacheo nocturno para no afectar el tráfico diurno.

Reforzar la señalética vial y los mecanismos de información ciudadana.

García puntualizó que el avance del 50.76% refleja la eficiencia y continuidad de los trabajos de construcción del paso a desnivel en Fonatur, considerado una obra clave para mejorar la movilidad e infraestructura de Los Cabos.

En la sesión participaron representantes de Obras Públicas, Turismo, Tránsito Municipal, SEPUIMM, Transporte Municipal, Colegio de Ingenieros y Colegio de Arquitectos, entre otras dependencias de los tres niveles de gobierno.