Avanza al 25% la recolección de basura en Los Cabos tras el huracán “Lorena”

Servicios Públicos de Los Cabos informa que la recolección de basura se restablece de manera paulatina tras el paso del huracán “Lorena”.

El director general de Servicios Públicos, Manuel Ernesto Montaño Castro, señaló que el servicio se encuentra en proceso de recuperación, con un avance del 25% hasta este viernes.

“En el relleno de La Candelaria ya se está recolectando. Estaremos trabajando todo el día parte de la noche. Se está trabajando en la rehabilitación del arroyo de Catarina y camino al relleno de Palo Escopeta. Estaremos avanzando a diario a marchas forzadas trabajando no solo con camiones prensa, también con unidades de volteo, plataformas y estaquitas, para regularizar el servicio lo más pronto posible”, detalló.

Las cuadrillas trabajan en la rehabilitación de calles, accesos y arroyos, lo que permite liberar el paso a las unidades recolectoras. Actualmente, ya opera el relleno sanitario de La Candelaria, mientras continúan los trabajos en el arroyo de Catarina y en el camino hacia el relleno de Palo Escopeta.

El funcionario destacó que se utilizan camiones prensa, unidades de volteo, plataformas y estaquitas para normalizar el servicio lo antes posible.

Finalmente, exhortó a la población a estar atenta a los comunicados oficiales sobre el avance en la recolección y el paso de las rutas en sus colonias.

