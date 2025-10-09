Avanzan gestiones del Programa Nacional de Vivienda en Baja California Sur

El gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, y el director general de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Rodrigo Chávez Contreras, encabezaron una reunión de trabajo en la que se presentó el balance del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar en Baja California Sur.

Durante el encuentro se dio a conocer que las primeras acciones podrían entregarse antes de que concluya 2025, en cumplimiento de uno de los compromisos asumidos por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Reubicación de familias en zonas seguras de Los Cabos

En la reunión también participaron el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, así como representantes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Las autoridades analizaron la reubicación de familias asentadas en el arroyo “Salto Seco”, con el propósito de trasladarlas a zonas más seguras y evitar riesgos durante la temporada de lluvias.

Avances en toda la entidad

Aunque la estrategia inició en Los Cabos, se expusieron los avances del programa en otros municipios. En cada uno se trabaja en la identificación de terrenos adecuados para la construcción de viviendas y en la integración del padrón de beneficiarios.

Se informó que en las próximas semanas se llevará a cabo una nueva reunión en Los Cabos, donde se presentarán detalles sobre el censo, logística y fechas tentativas de entrega.

Compromiso con la vivienda digna

El gobernador Víctor Castro Cosío reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum por considerar a Baja California Sur como una de las entidades pioneras del programa.



Subrayó que esta estrategia permitirá atender la necesidad de vivienda digna para miles de familias sudcalifornianas y reafirma el compromiso conjunto de los gobiernos estatal y federal con el bienestar social.