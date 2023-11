Avanzan los preparativos del tianguis navideño de La Paz

En dos semanas dará inicio el tianguis navideño de La Paz y aún se están afinando algunos detalles. De acuerdo con la directora de Comercio Municipal, Cynthia García Rojas, se prevé que este tradicional evento se celebre del 2 al 24 de diciembre.

La funcionaria municipal indicó que son más de 100 comerciantes los que han mostrado su deseo de formar parte del tianguis. Entre las pláticas que han tenido con ellos, el Ayuntamiento ha solicitado a los interesados que en esta ocasión se le dé una imagen distinta al evento. Por ello, se tendrán espacios delimitados para los puestos y se pedirá a los comerciantes que utilicen carpas blancas.

“Estamos coordinando con los grupos ya establecidos y viendo de qué manera es la mejor distribución para dar una buena imagen, que haya movilidad, que la gente realmente lo disfrute, que no sea una situación complicada, de no se puede pasar, de cajas, que la imagen no sea la adecuada. Entonces todo esto se está trabajando de manera conjunta”, comentó.