Avanzan programas de obra pública en La Paz: pavimentación emergente y tanques elevados listos en marzo

El Ayuntamiento de La Paz informó avances relevantes en los programas de obra pública, particularmente en la pavimentación emergente y en la construcción de tanques elevados de agua, acciones que buscan mejorar la movilidad urbana y fortalecer el abasto del vital líquido en distintas colonias del municipio.

En el rubro de pavimentación emergente, se dio a conocer que las calles Tenochtitlán y Arboledas ya fueron concluidas. Asimismo, se registra un avance cercano al 80% en vialidades de J. Mújica y Villas del Encanto, mientras que la obra en Gómez Farías se encuentra actualmente en proceso. Estos trabajos se realizan en coordinación con la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIM) y el Fondo de Obras de Infraestructura Social (FOIS).

En cuanto al fortalecimiento de la infraestructura hidráulica, el municipio detalló que los tanques elevados de agua ya se encuentran en operación o en construcción en zonas como Indeco y Fidepaz. Además, en Diana Laura y Paraíso del Sol las obras presentan un avance estimado del 20 al 30 por ciento, mientras que en la colonia La Pasión se tiene previsto iniciar próximamente con la edificación de un nuevo tanque. La conclusión de estos proyectos está estimada para finales de marzo.

La autoridad municipal reiteró que estos programas forman parte de una estrategia integral para atender necesidades urgentes de infraestructura, optimizar los servicios públicos y responder a la demanda de una ciudad en constante crecimiento.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México