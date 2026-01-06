Avanzan repavimentaciones y rescate de parques en La Paz; anuncian intervención al Parque Revolución

El Gobierno Municipal de La Paz informó sobre el avance de los programas de repavimentación y rehabilitación de parques, como parte de las acciones prioritarias en materia de infraestructura urbana para este año. Durante la rueda de prensa encabezada por la alcaldesa Milena Quiroga Romero, se destacó que estas obras buscan atender rezagos históricos y responder a denuncias ciudadanas relacionadas con el deterioro del espacio público.

La Directora General de Gestión Integral de la Ciudad, Kenia Selene Cervantes Villegas, señaló que el enfoque de estas acciones es integral, considerando movilidad, seguridad, mantenimiento urbano y recuperación de áreas recreativas, en coordinación con distintas dependencias municipales y estatales.

Uno de los puntos centrales fue el Parque Revolución, espacio que por años ha presentado deterioro en su infraestructura, particularmente en el área infantil. El Ayuntamiento confirmó que ya se encuentra contemplada su remodelación, la cual se realizará en los próximos meses.

"Ya tenemos contemplado intervenir el Parque Revolución, sobre todo el área infantil, porque toda esa zona requiere una reparación mayor. Es un espacio que lo merece y vamos a remodelarlo en los próximos meses".

En cuanto a las repavimentaciones, se informó que cada año se definen nuevas obras una vez que se tiene claridad sobre la distribución de recursos federales, priorizando vialidades con mayor desgaste y zonas que impactan directamente en la movilidad urbana.

“Como cada año, vamos a tener nuevas obras de infraestructura. En los primeros meses del año definimos cómo se distribuye el recurso federal para atender repavimentaciones y espacios públicos que más lo necesitan”.

Finalmente, desde la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad se reiteró que estos trabajos forman parte de una estrategia continua de mejora urbana, donde la participación ciudadana y la atención a reportes son claves para definir prioridades y garantizar que las obras respondan a las necesidades reales de la población.

