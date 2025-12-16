Avanzan trabajos de regularización en Tierra Libertad y Caribe Bajo, en Cabo San Lucas

Reunión en la delegación

Autoridades municipales y representantes del Comité de Atención Ciudadana del Ejido Cabo San Lucas sostuvieron una reunión de trabajo para dar seguimiento a los procesos de regularización de la tenencia de la tierra en las zonas de Tierra Libertad y Caribe Bajo.

En el encuentro participaron la delegada municipal Karina de la O Uribe, el coordinador de la Secretaría General Víctor Castro Martínez, integrantes del Comité ejidal y el director de Asentamientos Humanos, Jorge Luis Sánchez Sandoval.

Dos procesos distintos

Sánchez Sandoval explicó que en Tierra Libertad los trabajos se realizan de manera coordinada entre el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), el Ejido Cabo San Lucas y el Ayuntamiento, que funge como instancia coadyuvante.

En el caso de Caribe Bajo, el proceso contempla alrededor de 1,200 lotes. La negociación se lleva a cabo directamente entre el Comité ejidal y las personas posesionarias, mientras el Ayuntamiento participa como acompañante institucional, al tratarse de asentamientos dentro de la demarcación municipal.

Certeza jurídica para las familias

El funcionario municipal subrayó que estas reuniones buscan beneficiar a las familias que han habitado estas zonas por más de dos décadas, otorgándoles documentos que acrediten su propiedad.

Aclaró que únicamente el Ejido, a través de su Comité de Atención Ciudadana, está facultado para expedir dicha documentación.

Próximos pasos

Se informó que habrá reuniones posteriores con la participación de la delegación municipal, la Dirección de Asentamientos Humanos y el Comité ejidal. En ellas se revisarán aspectos como precios, dimensiones de los terrenos y criterios técnicos.

El Ayuntamiento no interviene en la negociación de pagos, al ser los ejidatarios los propietarios de la tierra, aunque mantiene un seguimiento cercano para que se consideren condiciones accesibles, sobre todo para familias de menores recursos.

Demanda histórica

La delegada Karina de la O Uribe destacó que este tema es una prioridad, pues representa una demanda histórica de familias que han construido su patrimonio en estas zonas.

“El proceso avanza de manera gradual y representa un paso importante para brindar tranquilidad y seguridad jurídica a quienes han habitado por más de 20 años en Cabo San Lucas”, señaló.

El Ayuntamiento de Los Cabos, encabezado por Christian Agúndez Gómez, continuará acompañando institucionalmente los procesos de regularización en coordinación con las instancias correspondientes, con el objetivo de dar certeza jurídica y mejorar las condiciones de vida de las familias en Tierra Libertad y Caribe Bajo.