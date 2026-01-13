Avengers: Doomsday — México brilla en el nuevo tráiler con Tenoch Huerta y Mabel Cadena en el UCM

Marvel Studios reveló el cuarto tráiler oficial de Avengers: Doomsday, y en él destacan breves pero significativas apariciones de los mexicanos Tenoch Huerta y Mabel Cadena, quienes retoman sus roles como Namor y Namora, líderes de Talokan y aliados dentro del complejo entramado del UCM.

El avance se desarrolla en varios escenarios clave, incluyendo Wakanda, Talokan y la presentación de los Cuatro Fantásticos, además de otros personajes clásicos como Black Panther, lo que apunta a un épico choque de universos y alianzas para enfrentar una amenaza global.

En el tráiler, Mabel Cadena aparece con una versión ligeramente modificada de su caracterización original, mostrando a Namora fuera del entorno submarino al que los fans estaban acostumbrados, mientras que Tenoch Huerta muestra un aspecto más sombrío y poderoso desde un trono, lo que ha generado gran expectativa entre los seguidores de la franquicia.

Este nuevo adelanto también marca una reafirmación de la participación de ambos actores mexicanos después de su éxito en entregas anteriores del universo Marvel, lo que representa un paso importante para la visibilidad de talento latino en producciones hollywoodenses de gran escala.

Avengers: Doomsday promete ser un punto de inflexión en la “Saga Multiversal” del UCM, reuniendo personajes icónicos y nuevas generaciones de héroes en una narrativa que culminará con una de las historias más ambiciosas de Marvel Studios hasta la fecha.

