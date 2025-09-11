VIDEO: Se da a conocer la posible apariencia del Doctor Doom en Avengers: Doomsday durante un show de luz

Con la esperada quinta entrega de Avengers, se ha hecho mucha especulación sobre la apariencia que tendrá el villano conocido como Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr. quien anteriormente había interpretado al personaje de Iron Man.

Durante un evento de Marketing de Disney, se realizó un show de luces que podría habernos dado un pequeño teaser sobre la apariencia del Doctor Doom en esta nueva entrega.

El show de luces y el arte promocional de Avengers: Doomsday

Tras el evento, un video comenzó a viralizarse sobre el show de luces, donde se logra ver imágenes relacionadas al personaje del Doctor Doom, lo que ha llevado a especular que podría tratarse de un teaser a su apariencia en la próxima entrega de la saga.

Tras la viralización del video, comenzó a publicarse otra imagen en redes de un arte promocional para la película, donde se logra ver con mayor claridad la apariencia del personaje

Avengers: Doomsday, lo que se sabe hasta el momento

Se espera que la quinta entrega de la hexalogía de Avengers se estrene el 18 de diciembre del 2026, formando parte de la fase seis del UCM.

La película tomará espacio 14 meses después de los eventos de Thunderbolts, donde varios grupos presentados a lo largo del UCM se unirán para enfrentarse al Doctor Doom, dentro de los cuales podremos encontrar a:

Los Vengadores

Wakandianos

Los Cuatro Fantásticos

Los Nuevos Vengadores

Los X-Men “Originales”

Con dirección de los hermanos Russo y un elenco repleto de leyendas del UCM y del cine, se espera que esta entrega nos ponga un paso más cerca a la culminación del UCM de forma satisfactoria.