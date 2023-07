Aventurarse a los museos de La Paz; una de las principales actividades entre los turistas en vacaciones

Cuando visitamos un museo en la capital del estado, nos aventuramos a descubrir formas de admirar, imaginar, e inspirar a partir del arte, la historia y las culturas sudcalifornianas. Y durante la temporada vacacional, las visitas a estos lugares han sido una actividad recurrente entre los turistas extranjeros, nacionales y locales.

Al respecto, Sergio Martínez, asesor educativo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia del Museo Regional de Antropología e Historia de Baja California Sur, nos comentó que afortunadamente hay un aumento en las visitas, lo cual invita a cada vez lograr un mayor involucramiento a la sociedad:

Por otra parte, Jonathan Leyva Molina, Coordinador del Laboratorio y Talleres del Museo de la Ballena y Ciencias del Mar, también notó un incremento en la afluencia de personas en estas últimas semanas, y comentó que los turistas de diferentes estados de la República Mexicana conforman el público principal durante la temporada vacacional:

Un tema que coincidió entre los museos de la capital del estado, fue sobre la felicidad que les otorgaba a las infancias conocer y descubrir durante los recorridos por las salas; haciendo la invitación a que madres y padres de familia permitan seguir cultivando la creatividad y fascinación en los niños:

“Y precisamente son los niños los que más preguntas hacen, los que no se quieren ir… Acabo de atender un recorrido por el museo y los niños de veras en serio, no se querían ir. Estaban muy contentos con el museo, hasta las personas que las traían, los maestros y los que lo dirigían, se quedaban sorprendidos. Pero pasa una cosa curiosa, que a veces los niños son los que traen a los papás… Vienen algunas visitas, se quedan muy contentos y nos ha tocado, a mí me han dicho los niños que llegan acá y me dicen “oiga, ¿me recuerda? Yo vine a una visita, usted nos atendió y ahora traigo a mi papá y a mi mamá”. Y yo le digo “enséñales lo que aprendiste”; y los niños se sienten muy felices. Eso para nosotros es muy satisfactorio obviamente”, detalló Sergio Martínez sobre el Museo Regional de Antropología e Historia BCS.

“Vienen las familias en general y traen a sus pequeños y la mayoría de nuestro personal está capacitado para darles para que les estemos dando atención personalizada en muchas ocasiones a los niños y es muy bien recibida, se van muy contentos los niños; se van con con muchas ganas de hacer un cambio en muchas ocasiones. Ahora sí que nuestro recorrido, nuestro tour, les llega un poquito a esa parte consciente a ellos, a pesar de que son pequeños. Entonces para ellos es muy interactivo y más cuando les permitimos tocar mucho el material; el que tengan la cercanía de tener un hueso de de una ballena tan cerca de ellos, eso les motiva mucho”, comentó Jonathan Leyva sobre el Museo de la Ballena y Ciencias del Mar.