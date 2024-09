Avión cazahuracanes “Miss Piggy” habría quedado atrapado en el ojo del huracán Helene

El avión cazahuracanes NOAA P3, conocido como “Miss Piggy,” habría quedado atrapado en el ojo del huracán Helene debido a una falla mecánica, según informó la agrupación “Boletín del Tiempo” a través de sus perfiles de Facebook e Instagram.

La aeronave, perteneciente a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), se habría visto afectada por una corriente ascendente extrema dentro del ojo del huracán, lo que provocó la supuesta avería que la dejó varada en su interior.

Hasta antes de la posible falla mecánica, el avión cazahuracanes había enviado impactantes imágenes y datos del ojo del huracán Helene, que fueron difundidos por varios medios internacionales este jueves, resaltando la intensidad y magnitud del fenómeno meteorológico.

Hello from the eye of Hurricane #Helene!👋

Check out the view from @NOAA WP-3D Orion #NOAA43 “Miss Piggy” from this morning’s mission. Flights collect data to refine intensity forecasts and support hurricane research.

Check @NHC_Atlantic and https://t.co/3phpgKNx0q for the latest… pic.twitter.com/lU2NstBrn6

— NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) September 25, 2024