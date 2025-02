Avión con destino a Puerto Vallarta colisiona en tierra con aeronave de Japan Airlines en Seattle (Video)

Un avión con destino a Puerto Vallarta, México, perteneciente a la empresa Delta Air Lines, se vio involucrado en una colisión en tierra con otra aeronave de Japan Airlines en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma este miércoles.

El incidente ocurrió alrededor de las 10: hora local, según un comunicado de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA). El ala derecha del vuelo 68 de Japan Airlines, un Boeing 787-9 Dreamliner que acababa de llegar desde Tokio, chocó con la cola del vuelo 1921 de Delta Air Lines, un 737-800 que se encontraba estacionado y listo para partir hacia Puerto Vallarta.

No se reportaron heridos entre los pasajeros y la tripulación de ambos aviones. El Aeropuerto de Seattle-Tacoma informó que todos los pasajeros fueron desembarcados de manera segura y que el impacto en las operaciones aeroportuarias fue mínimo, ya que el incidente ocurrió en una pista de rodaje.

At approximately 10:17 a.m. this morning, Port of Seattle Fire, Police and SEA operations responded to an incident on the ramp at SEA on a taxi line between S Concourse and the south airport maintenance hangars. (1/3) pic.twitter.com/lhDKdShN50

— Seattle-Tacoma Intl. Airport (@flySEA) February 5, 2025