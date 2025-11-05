Un avión de carga se estrella y explota en Kentucky, EE. UU.

Un avión de carga de UPS se estrelló y explotó tras despegar del aeropuerto de Louisville, Kentucky, EE. UU. provocando una gran emergencia en la zona, una orden de refugio en sitio y el cierre inmediato del campo aéreo. Viajaban a bordo tres tripulantes, de los cuales aún no se ha emitido reporte.

El accidente ocurrió alrededor de las 17:15, hora local, apenas minutos después de despegar del Louisville Muhammad Ali International Airport en Kentucky, lo que generó una crisis de seguridad aérea, logística y de protección civil.

La aeronave que iba rumbo a Honolulu, Hawaii, empezó a tener fallas en el ala izquierda, al tiempo que se incendió, para luego elevarse ligeramente y precipitarse al suelo en un estallido de fuego visible a kilómetros.

El aeropuerto de Louisville representa la plataforma central de UPS para carga aérea, con cientos de movimientos diarios y millones de paquetes procesados. Esta interrupción amenaza la cadena de suministro internacional y podría generar efectos en aerolíneas, clientes mayores y hub logísticos en EE. UU.