Avión se desvía a Mexicali por neblina y deja a pasajeros varados

Un avión procedente de Puebla con destino al aeropuerto de Tijuana fue desviado este lunes al aeropuerto de Mexicali debido a la neblina que impedía la operación segura de la terminal en la ciudad fronteriza, dejando a cerca de un centenar de pasajeros sin información clara sobre su traslado final.

El vuelo 5117 de la aerolínea Viva Aerobús aterrizó en Mexicali alrededor de la una de la madrugada, cuando las condiciones meteorológicas en Tijuana obligaron al piloto a elegir una alternativa segura para la aeronave y sus ocupantes.

Pasajeros del avión afirmaron que durante horas no recibieron información precisa de parte de la aerolínea sobre cuándo podrían reanudar su viaje hacia Tijuana, pese a que por la mañana la neblina había disminuido. Viva Aerobús ofreció dos opciones: permanecer en Mexicali hasta la noche para un posible traslado o continuar el trayecto por cuenta propia, con la promesa de un reembolso posterior.

Maribel Aguilar, una de las personas afectadas, dijo que la falta de comunicación generó incertidumbre entre los viajeros, quienes además enfrentaron gastos imprevistos en hospedaje, transporte y alimentación al coincidir el desvío del avión con el inicio del periodo vacacional de fin de año.

Alrededor de 100 personas quedaron a la deriva tras el aterrizaje en Mexicali, sin que la aerolínea haya detallado hasta el momento fechas o rutas alternativas para completar su viaje. Algunos de los afectados optaron por continuar su trayecto por medios propios ante la falta de certezas sobre los reembolsos prometidos.

La neblina en el Aeropuerto Internacional de Tijuana ha provocado en los últimos días demoras, cancelaciones y ajustes en los itinerarios, situación que obligó a las autoridades aeroportuarias y a las aerolíneas a tomar medidas para garantizar la seguridad de los vuelos.

Viva Aerobús no ha emitido un comunicado oficial con detalles de las acciones que tomará para reubicar o compensar a los pasajeros afectados por el desvío del avión a Mexicali, ni los plazos estimados para normalizar los servicios.

