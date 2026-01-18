En medio de amenazas a cárteles, avión de la Fuerza Aérea de EEUU aterriza en Toluca

Un avión Lockheed Martin C-130J Super Hercules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizó la tarde de este sábado 17 de enero en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), generando una ola de incertidumbre y alertas de seguridad.

La aeronave, identificada con el código RCH149, despegó de la Base de la Fuerza Aérea Dyess, en Texas, y llegó a territorio mexiquense alrededor de las 14:40 horas sin que existiera una explicación oficial previa por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) o el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Este suceso ocurre en un contexto de máxima fricción diplomática, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) emitiera una alerta técnica por “actividades militares” en el espacio aéreo mexicano.

Ante la movilización, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este domingo que “en territorio nacional no hay nada” y negó que existan pruebas de incursiones operativas, insistiendo en que la soberanía de México se mantiene intacta frente a las presiones de Washington.

Sin embargo, el hermetismo oficial alimenta las dudas entre la población, ya que el aterrizaje coincide con las recientes advertencias de Donald Trump, quien ha amagado con ordenar una “acción terrestre” contra los grupos de narcotráfico en México.

El avión militar permaneció bajo resguardo en una zona civil, lo que expertos califican como una maniobra inusual dadas las misiones de transporte estratégico y apoyo logístico que suelen realizar estas unidades del Pentágono.

La llegada del avión militar de Estados Unidos a territorio mexicano no pasó desapercibido en redes sociales. Fotos y videos fueron publicados por usuarios, quienes hicieron comentarios como: “Seguro los 4T dirán que es IA, pero hay video y no hay versión oficial porque algo están ocultando. Ahí tienen su “cooperación sin subordinación”.” y “”

Antecedentes y tensiones en la frontera: El factor Donald Trump

La llegada de este equipo táctico de EEUU a México no puede verse de forma aislada. En meses previos, Donald Trump ha reiterado su intención de clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, una medida que abriría la puerta a intervenciones unilaterales.

Personajes como Marco Rubio y el gabinete de seguridad de Estados Unidos han presionado para que México entregue resultados tangibles, sugiriendo que las fuerzas especiales estadounidenses podrían colaborar bajo mando local, una propuesta que el Gobierno de México ha rechazado sistemáticamente para proteger la soberanía.

Recientemente, tras operativos similares en Venezuela, la narrativa de una intervención en estados como Sinaloa o Michoacán ha cobrado fuerza en los pasillos de la Casa Blanca.

Pese a los esfuerzos del canciller Juan Ramón de la Fuente por mantener una vía de diálogo pacífico, el sobrevuelo de aeronaves militares y las alertas a aerolíneas civiles sugieren que la cooperación en seguridad entre ambos países atraviesa su momento más crítico del sexenio.

Únete a nuestro canal de WHATSAPP TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en nuestra cuenta de FACEBOOK TRIBUNA DE MÉXICO