Avión militar ruso se parte en dos en pleno vuelo: siete muertos

Un avión de transporte militar ruso se partió en dos mientras volaba sobre la región de Ivánovo, al oeste de Moscú, en un accidente que dejó siete muertos, según reportes confirmados y grabaciones que se compartieron en redes sociales.

Las imágenes que circulan en plataformas digitales muestran el momento en el que el pesado avión de carga An-22, uno de los mayores modelos utilizados por las fuerzas militares de Rusia, se fragmenta en el aire antes de caer al suelo cerca del embalse de Uvodskoye.

El accidente ocurrió el 9 de diciembre de 2025, pero fue hasta días después que se difundieron los videos que captan la desintegración del fuselaje en dos partes. El aparato, de más de 50 años de servicio, se estrelló con sus siete ocupantes a bordo, todos ellos miembros de la tripulación.

El avión militar involucrado en el siniestro es un Antonov An-22 “Antei”, un turbopropulsor de gran tamaño diseñado en la era soviética y utilizado principalmente para transporte de carga pesada. De acuerdo con las fuentes, el ejemplar siniestrado era el último operativo de ese tipo en la flota de Rusia.

Autoridades militares locales y medios especializados han señalado que la aeronave habría estado en un vuelo de prueba tras labores de mantenimiento, aunque no se han confirmado oficialmente las causas del fallo estructural que provocó que el avión se rompiera en dos mientras estaba en el aire.

El choque del avión ha suscitado atención internacional y reavivado el debate sobre el estado de la aviación militar en Rusia, afectada por sanciones y desgaste de equipos antiguos. Expertos en aeronáutica han señalado que el registro de este accidente, junto con otros incidentes aéreos, podría reflejar problemas más amplios en el mantenimiento y la operatividad de la flota.

Las autoridades rusas han iniciado una investigación formal para determinar las causas del fallo y dar seguimiento a las imágenes que circulan del accidente, mientras que organismos de aviación internacional observan el desarrollo de la pesquisa.

