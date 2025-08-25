Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 24 de Agosto, 2025
Internacional

VIDEO: Accidente de avioneta ambulancia en Colombia deja cuatro muertos

Una avioneta de SAE Ambulancias se incendió tras fallas mecánicas en Vaupés; fallecieron los cuatro ocupantes.
Andrea Villarreal
24 agosto, 2025
Foto: Redes sociales

Cuatro personas murieron este domingo 24 de agosto tras el accidente de una avioneta tipo ambulancia en el departamento de Vaupés, en la Amazonía colombiana, confirmó la Aeronáutica Civil.

La aeronave, un Cessna 206 con matrícula HK1833 de la empresa SAE Ambulancias, cubría la ruta entre Tiquié y Mitú cuando se precipitó a tierra en inmediaciones de la comunidad indígena Belén de Inambú.

Se incendió tras el aterrizaje forzoso

De acuerdo con reportes preliminares, la avioneta despegó desde Villavicencio con el piloto y un médico, quienes recogieron a una paciente en Tiquié para trasladarla a Mitú. Minutos después de retomar vuelo, presentó fallas mecánicas.

El piloto intentó un aterrizaje de emergencia, pero al tocar tierra la aeronave perdió estabilidad, se incendió y explotó. Videos difundidos en redes sociales muestran el lugar de la tragedia, donde la avioneta quedó completamente destruida entre árboles y corrientes de agua, con humo y llamas aún visibles.

Las víctimas del accidente

La Aeronáutica Civil confirmó la muerte de los cuatro ocupantes de la avioneta:

Autoridades investigan las causas

El coronel Jorge Díaz, director de Defensa Civil del Meta, explicó que el siniestro ocurrió poco después de que la aeronave recogiera a la paciente en Tiquié. Las autoridades ya trabajan con comunidades indígenas de la zona para obtener información y esclarecer las causas exactas del accidente.

