VIDEO: Avioneta aterriza de emergencia sobre la autopista Mazatlán-Culiacán

Una avioneta aterrizó de emergencia la tarde de este jueves sobre la autopista Mazatlán-Culiacán, a la altura del kilómetro 32, cerca de la caseta de cobro de Mármol. El momento quedó captado por automovilistas que circulaban en la zona y que se sorprendieron al ver la aeronave descender sobre el carril de norte a sur.

¿Cuál fue la causa del aterrizaje de emergencia?

De acuerdo con versiones extraoficiales, el piloto —único ocupante de la avioneta Cessna, matrícula XB-KGM— habría detectado en pleno vuelo que se había agotado el combustible. Esto lo llevó a buscar un sitio seguro para aterrizar de emergencia y optó por la Maxipista Mazatlán-Culiacán, logrando evitar un accidente con otros vehículos.

Tras planear desde el kilómetro 33, el piloto logró colocar la mayor parte de la aeronave fuera del carril, aunque la cola quedó sobre la carpeta asfáltica.

Guardia Nacional y Ejército aseguraron la zona

Elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, acudieron rápidamente al lugar para colocar señalamientos y desviar el tránsito. Posteriormente, arribaron camionetas del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes iniciaron una revisión minuciosa de la aeronave.

Medios de comunicación locales reportaron que, durante la inspección, personas que presuntamente serían los propietarios llegaron con galones de combustible, pero las autoridades no les permitieron abastecer la nave, por lo que se retiraron sin dar declaraciones.