Avioneta aterriza sobre vehículo en movimiento en Florida (Video)

Una avioneta bimotor realizó un aterrizaje de emergencia sobre la autopista I-95 en el condado de Brevard, Florida, donde terminó impactándose contra un automóvil que circulaba en sentido sur. El incidente, registrado el 9 de diciembre, provocó una amplia movilización de cuerpos de seguridad locales y federales, quienes confirmaron que solo una persona resultó lesionado.

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave descendió de manera abrupta y quedó atravesada en plena vía interestatal tras chocar con el vehículo involucrado. Autoridades indicaron que el conductor del automóvil fue trasladado a un hospital cercano con lesiones leves, mientras que el piloto y un pasajero de la avioneta resultaron ilesos.

Previo a la maniobra, el piloto informó que enfrentaba una falla en el motor y que “no podía alcanzar un aeropuerto cercano”, declaración que fue colocada en tercera persona. La pérdida de altitud y la falta de espacio aéreo obligaron a ejecutar un descenso inmediato sobre la autopista, lo que derivó en el impacto.

Elementos de la Administración Federal de Aviación (FAA) y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte iniciaron las investigaciones para esclarecer la causa exacta de la falla y revisar las condiciones en que operaba la aeronave. Las autoridades federales precisaron que estos análisis serán determinantes para establecer el origen de la emergencia.

La I-95 permaneció parcialmente cerrada durante varias horas mientras equipos especializados retiraban la avioneta, inspeccionaban la zona y descartaban riesgos adicionales para los automovilistas. Posteriormente, la circulación fue restablecida de manera gradual.