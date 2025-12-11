Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 10 de Diciembre, 2025
Internacional

Avioneta aterriza sobre vehículo en movimiento en Florida (Video)

Avioneta impacta automóvil en Florida durante aterrizaje de emergencia, dejando un lesionado y movilización federal
Adolfo Torres
10 diciembre, 2025
Una avioneta bimotor realizó un aterrizaje de emergencia sobre la autopista I-95 en el condado de Brevard, Florida, donde terminó impactándose contra un automóvil que circulaba en sentido sur. El incidente, registrado el 9 de diciembre, provocó una amplia movilización de cuerpos de seguridad locales y federales, quienes confirmaron que solo una persona resultó lesionado.

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave descendió de manera abrupta y quedó atravesada en plena vía interestatal tras chocar con el vehículo involucrado. Autoridades indicaron que el conductor del automóvil fue trasladado a un hospital cercano con lesiones leves, mientras que el piloto y un pasajero de la avioneta resultaron ilesos.

Previo a la maniobra, el piloto informó que enfrentaba una falla en el motor y que “no podía alcanzar un aeropuerto cercano”, declaración que fue colocada en tercera persona. La pérdida de altitud y la falta de espacio aéreo obligaron a ejecutar un descenso inmediato sobre la autopista, lo que derivó en el impacto.

Elementos de la Administración Federal de Aviación (FAA) y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte iniciaron las investigaciones para esclarecer la causa exacta de la falla y revisar las condiciones en que operaba la aeronave. Las autoridades federales precisaron que estos análisis serán determinantes para establecer el origen de la emergencia.

La I-95 permaneció parcialmente cerrada durante varias horas mientras equipos especializados retiraban la avioneta, inspeccionaban la zona y descartaban riesgos adicionales para los automovilistas. Posteriormente, la circulación fue restablecida de manera gradual.

