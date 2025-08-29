Avioneta se desploma en Reynosa, Tamaulipas, al menos un fallecido

Una avioneta de propiedad privada se desplomó la tarde de este viernes sobre la carretera Reynosa–San Fernando, en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, generando un fuerte operativo de cuerpos de seguridad y emergencia. El hecho se registró poco después de las 15:00 horas y fue confirmado por la Vocería de Seguridad Tamaulipas.

El accidente ocurrió a la altura del ejido General María Anaya y movilizó a distintas corporaciones, que acudieron al lugar para brindar atención a las posibles personas afectadas. De manera preliminar, se habló de varios heridos, aunque la cifra oficial no había sido confirmada al cierre de esta edición.

De acuerdo con información difundida por la vocería, en el sitio se brindaba apoyo a las personas lesionadas tras la caída de la aeronave, al tiempo que se pidió a los conductores extremar precauciones al circular por la zona debido a los trabajos de rescate.

Se informó que se trataba de una avioneta tipo Cessna, la cual habría dejado como saldo a una persona fallecida y al menos dos heridos. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han dado una cifra oficial ni detalles sobre las identidades de las víctimas.