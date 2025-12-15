Avioneta se desploma en Toluca, reportan varios muertos

Este mediodía, una avioneta privada sufrió un accidente fatal en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, lo que dejó 10 muertos, de acuerdo con los primeros reportes oficiales.

El desplome ocurrió poco después de las 12:30 horas del lunes 15 de diciembre de 2025, cuando la aeronave, identificada como un Cessna Citation de dos motores con matrícula XAPRO, se aproximaba a su punto de aterrizaje tras haber partido desde Acapulco con destino a Toluca.

El siniestro se registró en la delegación de San Pedro Totoltepec, a escasos kilómetros de la terminal aérea. Según los informes preliminares, la avioneta se desvió de su trayectoria y realizó una maniobra repentina hacia el lado izquierdo, estrellándose segundos antes de tocar tierra, cerca de las calles Industria Automotriz y Miguel Alemán.

Previo al impacto, se dio a conocer el último audio del piloto o copiloto, quien alertó a la torre de control sobre la situación crítica que enfrentaba la aeronave. Testigos de la zona relataron que escucharon un fuerte zumbido seguido de una explosión, tras lo cual se elevó una densa columna de humo negro.

En la aeronave viajaban 10 personas —ocho pasajeros, el piloto y el copiloto—, todas murieron ha sido confirmados hasta el momento. Las autoridades precisaron que las víctimas corresponderían a los ocupantes de la unidad.

Tras el desplome, cuerpos de emergencia y personal de protección civil acudieron de inmediato para sofocar el incendio, labores que se complicaron debido a la cercanía de tanques de combustible almacenados en la zona industrial.

De acuerdo con información oficial, no se reportaron daños a las infraestructuras cercanas ni personas lesionadas en tierra, ya que las empresas del área se encontraban sin personal por tratarse de su día de descanso. Las autoridades mantienen un perímetro de seguridad para permitir que continúen las labores de atención y las investigaciones sobre las causas del accidente.