Avioneta estalla en despegue y mata a dos pilotos

Un trágico accidente aéreo sacudió el estado Táchira, Venezuela, fronterizo con Colombia, Hoy miercoles 22 de octubre . Una avioneta se estrelló en el aeródromo de Paramillo, ubicado en la ciudad de San Cristóbal, dejando un saldo lamentable de dos personas muertas. Las autoridades de Venezuela confirmaron el fallecimiento de los dos tripulantes de la aeronave.

¿Qué causó el accidente de la avioneta en Paramillo?

La aeronave se precipitó a tierra cuando intentaba su fase de despegue cerca de las 10:00 de la mañana. De acuerdo con los reportes, la avioneta tipo PAY1, con matrícula YV1443, tuvo un desperfecto.

Testigos señalaron que uno de los neumáticos estalló, lo que provocó que el piloto perdiera el control y que la aeronave terminara estrellada en la pista. Este súbito siniestro generó inmediatamente una explosión y un incendio que consumió gran parte de la avioneta.

La alarma por la seguridad aérea en la región

El impacto y la explosión generaron una densa columna de humo negro que fue visible a gran distancia, lo que alertó sobre la contaminación ambiental que afectó a las zonas cercanas. Cuerpos de seguridad y brigadas locales de Táchira realizaron las labores de rescate y la confirmación de las víctimas.

Las autoridades confirmaron que los ocupantes de la aeronave eran dos pilotos, quienes lamentablemente fallecieron en el lugar del accidente. Sus identidades no han sido divulgadas oficialmente.

Investigación en curso y denuncias por falta de equipo

Organismos aeronáuticos venezolanos y las autoridades del aeródromo de Paramillo ya comenzaron las investigaciones. El objetivo es determinar las causas precisas del siniestro y confirmar si otros factores, técnicos o humanos, contribuyeron a esta tragedia.

Este accidente aéreo representa una alerta a la seguridad aérea en la zona fronteriza clave de conexión entre Venezuela y Colombia. Vecinos y usuarios de las redes sociales han denunciado la falta de medios preventivos adecuados en el aeródromo. El debate se centra en la necesidad de mejorar las condiciones operativas en este aeródromo, incluyendo equipos de rescate y bomberos aeronáuticos, para evitar futuras tragedias.