Avioneta se estrella en aeropuerto de Estados Unidos en intento de robo

Una avioneta se vio involucrada en un incidente en uno de los aeropuertos más activos de Estados Unidos cuando un intento de robo terminó con la aeronave estrellada contra las instalaciones.

Los hechos ocurrieron en el Aeropuerto de Van Nuys, en California, donde una avioneta monomotor tipo Cessna C172 fue objeto de una acción ilícita en horas de la madrugada. De acuerdo con los reportes, un hombre ingresó a las instalaciones de la escuela de vuelo y logró arrancar la avioneta antes de que esta se desplazara fuera de control y colisionara con un hangar cercano, cerrando temporalmente la pista principal para la respuesta de emergencias.

Elementos de seguridad, incluidos agentes de la Policía del aeropuerto y el FBI, acudieron rápidamente al lugar tras el choque de la avioneta. La persona que intentó apropiarse de la aeronave logró evacuar la cabina y fue localizada y detenida por las autoridades bajo cargos relacionados con el robo y el ingreso no autorizado a la zona restringida del aeropuerto.

El incidente provocó daños materiales tanto en la avioneta como en la estructura del hangar, además de la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y seguridad para asegurar el área y reanudar las operaciones del aeropuerto. Por el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las motivaciones del intento de robo y si hubo apoyo u otras personas involucradas.

Este caso se suma a otros reportados en Estados Unidos donde aeronaves ligeras han sido objeto de intentos de robo o apropiación indebida, eventos que ponen en evidencia retos en la seguridad de instalaciones de aviación general.

Las autoridades del aeropuerto y la Administración Federal de Aviación (FAA) no han emitido comentarios adicionales más allá de la confirmación de la detención y los daños, mientras que el detenido enfrenta cargos de robo de aeronave y violación de zonas restringidas del aeropuerto.

