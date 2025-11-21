Video: Se estrella avión HAL Tejas en plena rutina del Dubai Air Show; incertidumbre por piloto

Un avión de combate HAL Tejas de la Fuerza Aérea de India se estrelló este martes durante una demostración en el Dubai Air Show, alrededor de las 14:10 horas locales.

La aeronave realizaba una rutina acrobática frente a cientos de espectadores cuando, según testigos, perdió el control y cayó a tierra cerca de la zona principal de exhibición.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el piloto logró eyectarse, y las autoridades del evento tampoco han informado si hubo heridos entre el público.

Equipos de emergencia y personal de seguridad se movilizaron rápidamente hacia el punto del impacto para iniciar las labores de contención y evaluar daños.

El HAL Tejas, un caza ligero desarrollado por India, formaba parte de las exhibiciones internacionales presentadas en el evento.

Las causas del accidente aún están bajo investigación, y se espera que tanto los organizadores como la delegación india emitan un comunicado oficial en las próximas horas.

El incidente generó preocupación entre los asistentes y provocó la suspensión temporal de las actividades aéreas mientras se aseguraba el área afectada.

El Dubai Air Show, considerado uno de los eventos aeronáuticos más importantes del mundo, reúne cada año a fabricantes, escuadrones militares y especialistas en aviación de múltiples países.