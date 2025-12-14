Este lunes inicia temporada de avistamiento de ballenas en tres municipios de la Península de Baja California

A partir del lunes 15 de diciembre, la temporada de avistamiento de ballenas inicia en los municipios de Mulegé y Los Cabos, en Baja California Sur (BC); así como Ensenada en Baja California, conforme al calendario de permisos que autorizó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en la Península de Baja California, con el objetivo de regular la actividad turística y proteger a las especies marinas.

La actividad comenzará de manera inmediata en municipios mencionados de Baja California Sur y Baja California, mientras que el resto de las localidades sudcalifornianas deberá esperar hasta enero para que los prestadores de servicios turísticos cuenten con autorización oficial.

En Baja California, el avistamiento de ballenas se permitirá desde este lunes en la Bahía de Todos Santos y su zona adyacente, desde el norte de Bahía de Salsipuedes hasta el sur de Punta Banda, en el municipio de Ensenada, del 15 de diciembre de 2025 al 15 de mayo de 2026.

En Baja California Sur, la temporada de avistamiento de ballenas se extenderá a diversos puntos estratégicos. En Puerto Adolfo López Mateos, Puerto San Carlos, Puerto Magdalena y Bahía Magdalena, así como en Bahía Santa María, la actividad se autorizará del 1 de enero al 30 de abril de 2026, con zonas restringidas para proteger la agregación de madre con cría de ballena gris.

Asimismo, en Puerto Chale, municipio de La Paz, y Puerto Cancún, en Comondú, dentro de Bahía Almejas, el avistamiento se permitirá en el mismo periodo. El Parque Nacional Bahía de Loreto y su área de influencia también abrirán del 1 de enero al 30 de abril de 2026.

La Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, que incluye Laguna Ojo de Liebre y Laguna de San Ignacio, en Mulegé, iniciará actividades desde el 15 de diciembre de 2025 y concluirá el 30 de abril de 2026, dentro de los polígonos autorizados por las autoridades ambientales.

En Los Cabos, el Área de Protección de Flora y Fauna Cabo San Lucas y el Parque Nacional Cabo Pulmo contemplarán zonas restringidas por exceso de navegación, pero permitirán el avistamiento de ballenas del 15 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) establecerá estas fechas con el fin de garantizar un aprovechamiento responsable del turismo de naturaleza en Baja California Sur y Baja California, priorizando la conservación de las ballenas durante su estancia en la Península de Baja California.