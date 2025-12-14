Avistamiento de ballenas en Los Cabos: precios y consejos para un tour seguro

Con el arranque de la temporada de avistamiento de ballenas en Los Cabos, turistas y locales tienen la oportunidad de disfrutar de uno de los espectáculos naturales más impresionantes del mundo. Esta temporada, que se extiende generalmente de diciembre a abril, permite observar a las ballenas grises y jorobadas en su hábitat natural mientras migran desde el Ártico hacia las cálidas aguas de Baja California Sur.

Los paseos para avistar ballenas varían en precio y duración, dependiendo de la empresa que se contrate. Una comparativa de costos muestra algunas diferencias entre operadores reconocidos:

Cabo Adventures: 1,449 pesos por un paseo de 2 horas.

Whale Watch Cabo: 1,422 pesos por 2 horas y media de paseo.

Aries Water Sports: 863 pesos por 2 horas de recorrido.

Aunque los precios pueden diferir, la seguridad y la legalidad del servicio son factores clave a considerar al elegir un tour. Es fundamental que las empresas cumplan con la Norma Oficial Mexicana NOM-131-SEMARNAT-2010, la cual establece lineamientos para proteger a las ballenas y su hábitat.

Entre los requisitos más importantes se incluyen:

Autorización de SEMARNAT: Los prestadores de servicios turísticos deben contar con un permiso emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Inspección de PROFEPA: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realiza operativos para garantizar que solo operen embarcaciones autorizadas y evitar el “turismo pirata”, que pone en riesgo tanto a los animales como a los turistas.

Distancia de observación: Las embarcaciones no autorizadas deben mantenerse a 240 metros de las ballenas, mientras que los tours con permiso pueden acercarse siguiendo protocolos específicos que minimizan la perturbación de los animales.

Los expertos recomiendan verificar siempre la autorización y regulación de la empresa antes de abordar un paseo. De esta manera, los visitantes pueden disfrutar de un encuentro cercano con las ballenas sin comprometer la seguridad de los animales ni la propia.