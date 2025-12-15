Avistamiento de ballena impulsa temporada turística histórica en BCS

Baja California Sur se prepara para una de las mejores temporadas de avistamiento de ballena en los últimos años, impulsada por una alta demanda turística en los municipios balleneros y el posicionamiento del turismo de naturaleza como uno de los principales atractivos del estado.

La secretaria de Turismo y Economía, Maribel Collins Sánchez, informó que los indicadores turísticos muestran un panorama alentador, con reservaciones sólidas y una ocupación hotelera promedio del 75 por ciento, lo que permitirá un cierre de año positivo para el sector.“Muy buena, de acuerdo a los datos que nos dan en cada uno de los municipios donde se ve la ballena, están muy contentos por el tipo de reservaciones que se están realizando”.

Además del avistamiento tradicional, el nado con tiburón ballena continúa consolidándose como un producto turístico de alto valor, reforzando la vocación del estado hacia un turismo responsable y sustentable.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo y Economía, Baja California Sur estima una derrama económica de 28 mil millones de pesos, con una afluencia aproximada de 4.6 millones de turistas, cifras que reflejan la confianza de los visitantes en el destino.

“Tenemos también un cierre muy bueno, con una ocupación del 75 por ciento y una afluencia turística cercana a los cuatro millones seiscientos mil visitantes”.

La funcionaria subrayó que el turismo de naturaleza se promueve bajo criterios de sustentabilidad, priorizando la conservación de especies y el equilibrio ambiental en las zonas de avistamiento.

