Ayala y Vargas avanzan a semifinales del Mundial Sub-21 de Voleibol de Playa

Este sábado, la dupla mexicana formada por Carlos Ayala e Inés Antonio Vargas Lares logró avanzar a las semifinales del Campeonato Mundial Sub-21 de Voleibol de Playa, que se celebra en el Parque Soria de San Pedro Cholula, Puebla. Su victoria fue contundente ante la pareja alemana integrada por Würst y Fröbel, con parciales de 21-13 y 21-14.

Desde el primer set, los mexicanos marcaron el ritmo del partido. Además de mostrar gran sincronía, destacaron por sus remates precisos y una defensa sólida. Gracias a su recepción y bloqueo, lograron controlar el juego de principio a fin. Por si fuera poco, el apoyo constante de la afición poblana les dio un impulso extra en cada punto.

Lee más: Mariana Bernal gana oro en Copa del Mundo de Tiro con Arco

Dupla mexicana con paso firme

A lo largo del torneo, Ayala y Vargas han mantenido un desempeño constante. En los octavos de final, superaron a los checos Votava y Pavlusek con parciales de 21-16 y 21-13. Como resultado, se consolidaron como una de las duplas más fuertes del certamen.

Además, su evolución ha sido evidente. Con cada partido, han ganado confianza y han afinado su estrategia. Esto les ha permitido destacar entre los mejores equipos del mundo.

Semifinal contra Polonia este domingo

Con esta victoria, los mexicanos se colocan a un paso de la gran final. Este domingo al mediodía enfrentarán a la dupla de Polonia, en busca de asegurar su lugar en el último partido del campeonato.

Por lo tanto, se espera un duelo de alto nivel. El respaldo del público local será clave, ya que ha convertido cada jornada en una verdadera fiesta deportiva.

Lee más: Max Verstappen domina clasificación del Gran Premio de Estados Unidos 2025

Más allá del resultado, Ayala y Vargas representan una esperanza de medalla para México. También reflejan el talento emergente del voleibol de playa nacional, que sigue creciendo en la escena internacional.

En definitiva, su desempeño inspira a nuevas generaciones y demuestra que el país tiene potencial para competir al más alto nivel.