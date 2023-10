Abandonados por vivir alejados, piden ayuda vecinos de Ampliación Agustín Olachea

Tras los recientes hechos ocurridos con el paso del Huracán Norma, colonias se vieron afectadas quedando sin suministro eléctrico, poco a poco se ha ido restableciendo, pero en el caso de la Ampliación Agustín Olachea que se encuentran en los límites de la ciudad, existen varias viviendas que desde hace más de una semana no tienen luz.

Son al menos seis vecinos que denunciaron la falta de atención por parte de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al ver el nulo apoyó de esta es que decidieron denunciarlo a los medios de comunicación esperando ser escuchados y se restablezca la electricidad.

“Soy aquí vecina de la de la colonia Agustín Olachea Avilés tenemos la problemática de lo de la luz, que es que somos seis personas que no tenemos luz ya hoy hace 8 días viene lo de la Comisión, vienen y toman fotos y vuelven a tomar fotos y pues no nos dan solución al problema”.

Agregaron que hay personas de la tercera edad que necesitan ser asistidos debido a su avanzada edad, pero al no ver visibilidad por las noches dificulta en demasía las labores de cuidado.

“Pasan, toman fotos, bajan y ellos se ríen de uno como si nosotros echamos mentiras ya que como miran casas aquí alumbradas piensan que nosotros tenemos luz, pero no. Mi vecina tiene una persona adulta, le ponen pañales, le ponen inyecciones y luego le ponen oxígeno; no hay manera de ver. Si yo tuviera la luz y viviera cerquita yo le pasaría la luz de pérdida a la señora para que tuvieran la manera de ver mientras le están cambiando el pañal y todo eso”.

Mencionaron que han hecho múltiples reportes CFE, pero en una ocasión en la que pasaron cuadrillas, ellos les comentaron que no tienen registro en esa zona por fallas eléctricas, por lo que no pueden hacer nada de momento, pero quedaron de volver y como menciona una de las vecinas fecha que no han vuelto.

“Desde el viernes en la tarde se fue la luz y ya hasta ahorita no las han instalado, solo han venido los de comisión y los hemos seguido, pero lo único que nos dicen es que no; que para instalar la luz ahí arriba necesitan una orden que tienen que traer un papel y pues no, no la han instalado. Tenemos bastantes reportes de comisión, ayer fuimos y anteriormente también fuimos y no nos hicieron caso, solo dijeron que le iban a instalar y es hora de que no van”.

Es conocimiento de todos que la infraestructura de la ciudad de La Paz se vio bastante afectada y son muchos los reportes de distintas índoles, lo que implica una sobre saturación a las autoridades para atender todos los problemas, pero esperamos que sea pronto o algo así porque no podemos garantizarlo.

EU