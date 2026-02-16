El ayuno intermitente no funciona como se vende: Nueva revisión científica cuestiona su eficacia

El ayuno intermitente, una de las tendencias más populares en el mundo del fitness y la nutrición, ha sido puesto bajo la lupa por una nueva revisión de estudios que sugiere que sus resultados no son tan milagrosos como se promocionan.

Según investigaciones publicadas recientemente, este método de alimentación, que consiste en alternar periodos de ingesta con periodos de ayuno, no demuestra ser más efectivo para la pérdida de peso que simplemente reducir la cantidad de calorías diarias de manera constante.

La clave del adelgazamiento sigue residiendo en el déficit calórico, independientemente de las horas en que se consuman los alimentos.

El análisis científico indica que muchas personas que practican el ayuno intermitente terminan consumiendo la misma cantidad de energía que quienes siguen una dieta tradicional.

Los expertos señalan que el cuerpo humano no experimenta una quema de grasa mágica por el simple hecho de dejar de comer durante 16 horas.

De hecho, los datos muestran que la pérdida de masa muscular puede ser un efecto secundario si no se controla adecuadamente la ingesta de proteínas durante las ventanas de alimentación.

Por ello, la idea de que este método es una “solución definitiva” para la obesidad está siendo seriamente cuestionada por la comunidad académica.

La ciencia detrás de las dietas de moda y el metabolismo

A pesar de la narrativa popular en redes sociales, el estudio destaca que no existen pruebas sólidas de que el ayuno intermitente mejore significativamente el metabolismo a largo plazo en comparación con otros regímenes.

Los participantes de diversos estudios mostraron resultados de pérdida de peso similares, lo que sugiere que la adherencia a la dieta es mucho más importante que el horario.

Para muchos, el ayuno resulta difícil de mantener socialmente, lo que puede llevar al abandono y al efecto rebote, invalidando las promesas de salud que suelen acompañar a estas dietas de moda.

El auge del ayuno intermitente se basó en gran medida en estudios preliminares con animales, pero al trasladar estos resultados a humanos, la evidencia se vuelve difusa.

Según datos analizados por National Geographic, el factor determinante sigue siendo cuánto se come y no cuándo.

El cuerpo humano es extremadamente eficiente en la gestión de energía, y si el consumo total de calorías iguala al gasto energético, el peso permanecerá igual.

Esta desmitificación es vital para evitar que los pacientes caigan en trastornos de la conducta alimentaria o frustraciones innecesarias al no ver los resultados “mágicos” prometidos por influencers y gurús de la salud.

