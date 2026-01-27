Ayuntamiento de Los Cabos anuncia acciones en la Transpeninsular ante falta de respuesta de la SICT

Ante el deterioro de la carretera Transpeninsular y la falta de respuesta de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el Ayuntamiento de Los Cabos anunció la implementación de acciones emergentes para atender esta vialidad federal.

Aunque la SICT había informado que los trabajos de mantenimiento y rehabilitación carretera iniciarían en 2026, el gobierno municipal señaló que hasta el momento no se ha dado inicio a las obras, pese a las afectaciones que presenta la carretera Transpeninsular, una de las principales vías de comunicación en Los Cabos, Baja California Sur.

El alcalde Christian Agúndez Gómez explicó que, ante la ausencia de una respuesta oficial por parte del gobierno federal, el Ayuntamiento de Los Cabos buscará ejecutar acciones inmediatas, las cuales se sumarán a los trabajos que realizará el Fideicomiso de Obras e Infraestructura Social (FOIS) en los laterales de la carretera.

“Hasta este momento, a pesar de las ocasiones en que nos hemos comunicado con la SICT, no hemos tenido la respuesta que necesitamos. Quizá se deba a una falta de recursos. Sin embargo, conforme a la urgencia de la situación, vamos a implementar algunas acciones. Existe un recurso de ejercicios anteriores del FOIS que podremos utilizar, el cual deberá ser revisado y consensuado con el gobernador”, declaró el alcalde.

De acuerdo con el FOIS, más de 30 millones de pesos serán destinados específicamente a la rehabilitación de la carretera Transpeninsular, mientras que otros 30 millones de pesos se aplicarán en obras de infraestructura en Cabo San Lucas y San José del Cabo, con el objetivo de mejorar la movilidad y condiciones urbanas en el municipio.

