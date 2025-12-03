Ayuntamiento inaugura “El Pan de la Abuela” y apoya nuevo emprendimiento local en Las Veredas

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico del municipio, el Ayuntamiento de Los Cabos inauguró la panificadora “El Pan de la Abuela”, un nuevo emprendimiento local ubicado en la colonia Las Veredas.

La directora general de Fomento Económico, Abril Urueta Martínez, encabezó la apertura junto al director municipal de Desarrollo Rural, Raúl Arturo Montaño Ojeda. Durante el evento, destacó que este nuevo emprendimiento local representa una oportunidad para impulsar la economía familiar.

Sebastián, joven de 23 años y propietario del negocio, decidió continuar la tradición heredada de su abuela. Con esta panificadora, se generan más alternativas de consumo local y se fortalece la oferta de productos hechos en la comunidad.

Como parte del respaldo institucional, Fomento Económico entregó equipamiento para apoyar la operación del negocio. Urueta Martínez enfatizó que la dependencia trabaja diariamente para ofrecer herramientas, acompañamiento y asesoría a quienes buscan consolidar proyectos productivos en Los Cabos.

La directora recordó que Fomento Económico mantiene programas de apoyo como Capital Semilla, dirigidos a emprendedores y sectores productivos. Las y los interesados pueden acudir a las oficinas ubicadas en Plaza Arámburo en San José del Cabo; a la coordinación de la dependencia en el Cerrito del Timbre, en Cabo San Lucas; y a las delegaciones de Miraflores, Santiago y La Ribera.

De forma complementaria, la Dirección de Desarrollo Rural continúa otorgando apoyos al sector pesquero y ganadero, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con todos los sectores productivos del municipio.

