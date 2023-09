Ayuntamiento de Los Cabos buscará que los deudores fiscales paguen

El XIV Ayuntamiento de Los Cabos, que encabeza el alcalde Oscar Leggs Castro, mediante la Dirección Municipal de Ingresos, actuará en estricto apego a la legalidad para que deudores fiscales del municipio de Los Cabos se pongan al día en el pago de diversos impuestos, esto tras varios requerimientos.

El director municipal de Ingresos, Miguel Ángel Cedeño Alba, informó que antes de que concluya el ejercicio fiscal, las y los contribuyentes deberán ponerse al día con sus contribuciones fiscales, sin embargo, reconoció que hay quienes no lo han hecho, y tras recibir varios recordatorios y requerimientos no han acudido a las oficinas de las diferentes dependencias.

Por ello, dijo, como último recurso, autoridades municipales podrán realizar la confiscación preventiva de bienes inmuebles en el municipio de Los Cabos, para garantizar el pago de los impuestos a la Administración, procedimiento que actualmente ya se ha realizado en por lo menos 4 ocasiones.

“Hemos embargado un par de propiedades: como 3 o 4 propiedades por no pagar y por hacer caso omiso del procedimiento, fueron prediales y vamos por una zona federal, en el predial se les invitó, se les requirió y no hicieron caso, entonces que hace la autoridad, ejercer su facultad, la mayoría de las personas se acercan con el requerimiento, pero no todas”, dijo el servidor público.