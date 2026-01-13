Ayuntamiento de Los Cabos reduce nómina tras la aplicación del Fideicomiso de Saneamiento Financiero

La implementación del Fideicomiso de Saneamiento Financiero permitió al Ayuntamiento de Los Cabos avanzar en la corrección de la sobre nómina que impactaba de manera directa en las finanzas municipales, informó el alcalde Christian Agúndez Gómez.

El presidente municipal explicó que, al inicio de la actual administración, se tenía registro de un excedente aproximado de seis mil trabajadores, una situación que representaba una carga significativa para el gasto público y la estabilidad financiera del municipio. Detalló que, tras las acciones emprendidas mediante este mecanismo, en el último corte se logró una reducción cercana a cinco mil empleados, lo que ha contribuido a disminuir la presión sobre las arcas municipales.

“El tema de la nómina municipal era algo muy complicado y complejo de poder realizar, pero se avanza bastante de lo que se tenía en un inicio; estamos hablando de alrededor de seis mil trabajadores que eran un exceso para las finanzas de la administración. Sin embargo, ahora contamos con cinco mil trabajadores menos del último corte que tenemos”, señaló Agúndez Gómez.

El alcalde precisó que el ajuste en la nómina del Ayuntamiento de Los Cabos forma parte de una estrategia integral de saneamiento financiero, la cual no se limita únicamente a la reducción del gasto en sueldos, sino que también contempla una redistribución de recursos públicos hacia áreas consideradas prioritarias.

En este contexto, indicó que dependencias como Seguridad Pública de Los Cabos requieren mayor atención presupuestal, con el objetivo de fortalecer su operación institucional y mejorar las condiciones laborales de los policías.

“Fuera de que tengamos que reducir la nómina y el recurso para el pago quincenal, sí existen algunas direcciones que necesitamos apoyar más, como es el caso de Seguridad Pública. Necesitamos mejorar las condiciones laborales de nuestros policías”, expresó.

De acuerdo con el edil, el proceso de reducción de la nómina municipal busca alcanzar un equilibrio entre la contención del gasto público y el fortalecimiento de los servicios esenciales, sin afectar la atención a la ciudadanía ni la operatividad del gobierno municipal de Los Cabos.

Finalmente, informó que para 2026 el Fideicomiso de Saneamiento Financiero dejará de operar, y los recursos que actualmente se destinan a este esquema serán canalizados de manera directa al Derecho de Saneamiento Ambiental, como parte de la reconfiguración de las finanzas públicas municipales.

