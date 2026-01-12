Por primera vez, el Ayuntamiento de Los Cabos contará con stand en FITUR

El Ayuntamiento de Los Cabos participará por primera vez con un espacio institucional propio en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se realizará del 21 al 24 de enero en Madrid, España, con el objetivo de fortalecer la promoción turística internacional de Los Cabos.

El regidor del municipio de Los Cabos, Celestino Atienzo Beltrán, informó que esta participación representa un avance significativo en la estrategia de promoción turística, al permitir que el gobierno municipal cuente con un área específica para difundir los atractivos turísticos de Los Cabos, de manera complementaria a los esfuerzos que históricamente ha encabezado el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca).

“Tenemos la visita también a la Feria de Turismo del 21 al 24 en Madrid España. Cabe mencionar que por primera vez el municipio de Los Cabos, como gobierno tendrá su propio espacio dónde estaremos aprovechando para promocionar nuestro destino. ¿Qué buscamos? Que la gente conozca más de Los Cabos, independientemente del esfuerzo que hace históricamente Fiturca”.

Esta participación se da en el marco de una presencia histórica de México en FITUR, al fungir como país invitado y contar, por primera vez, con la participación confirmada de las 32 entidades federativas, informó la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora.

Asimismo, la Secretaría de Turismo (Sectur) destacó que en esta edición los artesanos de todo México no solo exhibirán, sino que también comercializarán sus productos en el espacio denominado “Ventana México”, instalado en colaboración con El Corte Inglés, lo que contribuirá a fortalecer la proyección cultural y turística del país ante mercados internacionales.

